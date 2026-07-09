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theins.ru logotheins
9 Июля 2026, 22:47
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Мексика будет добиваться возбуждения уголовных дел из-за гибели своих граждан при задержаниях ICE

Правительство Мексики намерено подать в США заявления о возбуждении уголовных дел в связи с гибелью мексиканских граждан, которые умерли в иммиграционных тюрьмах или во время операций по их задержанию.

Мексика будет добиваться возбуждения уголовных дел из-за гибели своих граждан при задержаниях ICE.
Мексика будет добиваться возбуждения уголовных дел из-за гибели своих граждан при задержаниях ICE.

Об этом в четверг, 9 июля, заявил на пресс-конференции глава МИД страны Роберто Веласко, передает theins.ru со ссылкой на reuters.com

По словам Веласко, 14 граждан Мексики погибли, находясь под стражей Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), еще трое — в ходе проводившихся ведомством операций по задержанию.

Смерти мексиканцев в иммиграционных изоляторах происходят на фоне рекордного числа задержанных. С начала второго срока Дональда Трампа в январе 2025 года ICE резко расширила аресты и депортации нелегальных мигрантов, а число людей в центрах содержания превысило 60 тысяч человек. По данным CBS News, 2025 год стал самым смертоносным для задержанных ICE за два десятилетия — в изоляторах службы умер 31 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщал, что только за первые пять месяцев 2026 года в центрах ICE скончались 18 человек, и призывал провести независимое расследование всех этих случаев.

Мехико уже несколько месяцев наращивает давление на Вашингтон из-за гибели своих граждан. В марте президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна ужесточит меры после смерти Хосе Гуадалупе Рамоса Солано в изоляторе под Лос-Анджелесом — он стал четвертым мексиканцем, умершим в этом учреждении за год. МИД Мексики направлял в Вашингтон дипломатические ноты и запрашивал медицинские документы и отчеты о содержании погибших под стражей, однако, по словам мексиканских властей, ответа на эти обращения не последовало.

Источник
theins.ru logotheins
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