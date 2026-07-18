Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции.

"В настоящее время не поступало сообщений о каких-либо неблагоприятных обстоятельствах", - говорится в заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

В восточной части Турции утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий страны (AFAD), пишет euronews.com

Толчки были зафиксированы в районе Батталгази провинции Малатья около 6:20 по местному времени и ощущались в провинциях Малатья, Элязыг, Адыяман, Тунджели и Шанлыурфа.

"В настоящее время сообщений о каких-либо неблагоприятных обстоятельствах нет", - добавили в ведомстве, отметив, что продолжается "оценка ситуации на местах".

По данным агентства, в Турции, одной из самых сейсмоактивных стран мира, ежегодно фиксируется как минимум один толчок магнитудой 5,0.

Только за последние сто лет страна пережила несколько катастрофических землетрясений, в том числе эрзинджанское землетрясение 1939 года, в результате которого погибли почти 33 000 человек, и землетрясение в Измите в 1999 году, унесшее жизни около 17 000 человек.

В 2023 году два разрушительных подземных толчка произошли также в южной провинции Кахраманмараш, где, по сообщениям, погибли более 53 000 человек. Экономический ущерб от этого землетрясения оценивается почти в 10% ВВП Турции за 2023 год.