В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Землетрясение зафиксировано сегодня, 9 июля, в сейсмической зоне Вранча.

Согласно данным, опубликованным румынским Национальным институтом исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах.

9 июля 2026 года, в 01:30:18, в сейсмической зоне Вранча на глубине 124,5 км произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщают в институте.

Землетрясение произошло вблизи городов Фокшань, Бузэу, Брашов и Плоешть.



