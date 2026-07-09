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9 Июля 2026, 10:17
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение зафиксировано сегодня, 9 июля, в сейсмической зоне Вранча.

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4.
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Согласно данным, опубликованным румынским Национальным институтом исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах.

9 июля 2026 года, в 01:30:18, в сейсмической зоне Вранча на глубине 124,5 км произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщают в институте.

Землетрясение произошло вблизи городов Фокшань, Бузэу, Брашов и Плоешть.


Источник
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