9 Июля 2026, 10:17
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,4
Землетрясение зафиксировано сегодня, 9 июля, в сейсмической зоне Вранча.
Согласно данным, опубликованным румынским Национальным институтом исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах.
9 июля 2026 года, в 01:30:18, в сейсмической зоне Вранча на глубине 124,5 км произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщают в институте.
Землетрясение произошло вблизи городов Фокшань, Бузэу, Брашов и Плоешть.