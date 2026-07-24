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24 Июля 2026, 10:27
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Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в румынской зоне Вранча

В пятницу утром, в 5:19, в сейсмической зоне Вранча (уезд Бузэу) произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в румынской зоне Вранча.
Землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в румынской зоне Вранча.

Об этом сообщает Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP). Магнитуда землетрясения составила 3,3.

Очаг землетрясения залегал на глубине 109,3 километра. 

Подземные толчки были зафиксированы вблизи следующих городов: в 47 км к югу от Бузэу, в 53 км к югу от Фокшан, в 70 км к юго-востоку от Сфынту-Георге, в 74 км к востоку от Брашова и в 76 км к северо-востоку от Плоешть.

С начала июля в Румынии произошло 15 землетрясений магнитудой от 2 до 3,4.


Источник
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