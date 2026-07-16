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svoboda.org logosvoboda
16 Июля 2026, 09:32
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Зеленский выдвинул главу «Нафтогаза» на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду кандидатуру Сергея Корецкого на должность нового премьер-министра страны. Об этом вечером 15 июля сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Зеленский выдвинул главу «Нафтогаза» на пост премьер-министра Украины.
Зеленский выдвинул главу «Нафтогаза» на пост премьер-министра Украины.

Корецкий возглавляет корпорацию "Нафтогаз". Ранее 15 июля Зеленский говорил, что считает его наиболее подходящим кандидатом на пост премьера в нынешних условиях. Корецкий провёл также встречу с имеющей большинство фракцией "Слуга народа", которая должна была формально поддержать его выдвижение, пишет svoboda.org

Ожидается, что парламент может одобрить кандидатуру Корецкого уже 16 июля.

Правительство Юлии Свириденко ушло в отставку ранее на этой неделе. В среду отставку подтвердил министр обороны Михаил Фёдоров. Ряд активистов выразили недовольство в связи с его уходом и анонсировали акции протеста - они считают, что причиной отставки могла стать борьба Фёдорова с коррупцией в военном ведомстве. Пока не объявлялись кандидатуры на посты министров в новом правительстве.

Источник
svoboda.org logosvoboda
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