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digi24.ro logodigi24
16 Июня 2026, 19:34
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В Румынии рассматривают еще одного потенциального кандидата на пост премьера

Три румынские партии готовы были бы поддержать на должность премьера действующего "временного" министра финансов Александру Назаре.

В Румынии рассматривают еще одного потенциального кандидата на пост премьера.
В Румынии рассматривают еще одного потенциального кандидата на пост премьера.

Национально-либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и партия венгерского меньшинства UDMR, входившие в предыдущую коалицию, рассматривают опцию с формированием правительства меньшинства во главе с Александру Назаре, который до сих пор был министром финансов, сообщает digi24.ro

PNL якобы уже договорились с Назаре и имеют его поддержку, тогда как социал-демократам ранее не удалось уговорить его.

Как пишет источник, президент Никушор Дан также положительно относится к Назаре, и это один из ключевых факторов в расчете либералов.

Источник
digi24.ro logodigi24
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