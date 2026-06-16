В Румынии рассматривают еще одного потенциального кандидата на пост премьера.

Три румынские партии готовы были бы поддержать на должность премьера действующего "временного" министра финансов Александру Назаре.

Национально-либеральная партия (PNL), Союз спасения Румынии (USR) и партия венгерского меньшинства UDMR, входившие в предыдущую коалицию, рассматривают опцию с формированием правительства меньшинства во главе с Александру Назаре, который до сих пор был министром финансов, сообщает digi24.ro

PNL якобы уже договорились с Назаре и имеют его поддержку, тогда как социал-демократам ранее не удалось уговорить его.

Как пишет источник, президент Никушор Дан также положительно относится к Назаре, и это один из ключевых факторов в расчете либералов.