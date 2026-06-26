На пост премьера Румынии могут выдвинуть Зигфрида Мурешана.

Информацию подтвердил лидер UDMR Келемен Хунор, после того как её опубликовало издание G4Media со ссылкой на политические источники.

По данным G4Media, Зигфрид Мурешан является вариантом, поддерживаемым PNL в переговорах по формированию нового правительства, и его кандидатура будет предложена президенту Никошору Дану. В то же время PSD поддерживает на эту должность Сорина Гриндяну.

Келемен Хунор подтвердил, что PNL, USR и UDMR поддержат евродепутата от либералов на пост премьер-министра.

Параллельно руководство PNL должно проголосовать за предложение соглашения с PSD о введении ротационной системы правительства. Согласно информации, план предусматривает, что до апреля 2027 года Румынией будет управлять кабинет PNL, USR и UDMR с Зигфридом Мурешаном во главе. После этого PSD должен взять на себя руководство кабмином.

Зигфрид Мурешан является одним из самых влиятельных румынских евродепутатов. С 2019 года он занимает должность вице-председателя Европейской народной партии (EPP), это его третий мандат в Европейском парламенте.

В настоящее время Мурешан является главным переговорщиком Европарламента по будущему многолетнему бюджету Европейского союза на период 2028–2034 годов, который оценивается примерно в два триллиона евро. Также он является председателем делегации Европарламента по отношениям с Республикой Молдова и вице-председателем группы EPP, где координирует направления, связанные с бюджетом ЕС, региональным развитием, сельским хозяйством и бюджетным контролем.