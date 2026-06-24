Контрольный корпус при премьер-министре подал в отставку, а АПС реорганизуют

«Я хочу сослаться на необходимость срочной реорганизации Агентства публичной собственности (АПС). АПС управляет стратегическими активами государства и несёт ответственность за администрирование имущества с максимальной прозрачностью, профессионализмом и ответственностью. В последнее время появилось слишком много сигналов и слишком много обоснованных вопросов относительно некоторых процессов и практик внутри учреждения. И мы все здесь не можем их игнорировать. И речь идёт не только о MoldATSA. Поэтому я считаю, что АПС нуждается в глубокой, фундаментальной реорганизации, которая укрепит прозрачность, управленческую ответственность и способности учреждения эффективно управлять государственным имуществом в интересах граждан», — заявил премьер-министр Мунтяну в начале заседания правительства, сообщает deschide.md

Также глава кабмина затронул деятельность контрольного корпуса премьер-министра, который имеет миссию проверять соблюдение законности, добросовестности и принципов надлежащего управления в государственных учреждениях.

«По результатам оценок и информации последних периодов мы пришли к выводу, что деятельность контрольного корпуса больше не пользуется необходимым доверием для выполнения этой функции. Сообщаю, что члены контрольного корпуса фактически подали в отставку этим утром», — заявил Мунтяну.

Премьер-министр подчеркнул, что государственные должности не являются привилегией, а предполагают ответственность. И когда теряется необходимое доверие для выполнения функций, правильным решением являются изменения.

«И именно это мы и будем делать, потому что речь идёт о профессионализме и честности — основе нашей работы, и у меня нулевая терпимость к их нарушению», — добавил Мунтяну.

Напомним, администратор ГП MoldATSA Думитру Вангели был уволен 22 июня. Приказ был издан Агентством публичной собственности, которое является учредителем предприятия. Решение было принято после скандала в прессе, связанного с подделками в резюме Вангели и его спорными управленческими решениями. По данным расследования журналистов Ziarul de Gardă, Вангели получал зарплату около 110 тысяч леев в месяц и указал ложную информацию в резюме, с которым выиграл конкурс на должность, организованный АПС в 2025 году.

Вскоре пресс-секретарь предприятия Анастасия Табурчану также объявила о своей отставке и заявила, что вернёт все суммы, полученные в виде премий и надбавок к базовой зарплате за время работы в учреждении. Решение последовало через несколько часов после публикации расследования Rise Moldova, согласно которому Табурчану получила более одного миллиона леев менее чем за год работы в MoldATSA. Журналисты утверждают, что в 2025 году она получала более 75 000 леев в месяц, а в 2026 году её доход превысил 120 000 леев в месяц.