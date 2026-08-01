Зеленский: ВСУ смогли сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за нехватки ракет для комплексов Patriot украинским ВВС удалось сбить лишь одну из 27 российских баллистических ракет.

Зеленский призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам. Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, президент Украины сообщил в соцсетях.

По словам главы государства, этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов.

"Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Патриотов", – написал Зеленский.

Именно такой дефицит средств противоракетной обороны, добавил президент Украины, только поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной системой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда её нет, приводит к жертвам", – написал Зеленский.