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eurointegration.com.ua logoeurointegration
1 Августа 2026, 13:45
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Зеленский: ВСУ смогли сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за нехватки ракет для комплексов Patriot украинским ВВС удалось сбить лишь одну из 27 российских баллистических ракет.

Зеленский: ВСУ смогли сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27.
Зеленский: ВСУ смогли сбить лишь 1 баллистическую ракету из 27.

Зеленский призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам. Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, президент Украины сообщил в соцсетях.

По словам главы государства, этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов.

"Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Патриотов", – написал Зеленский.

Именно такой дефицит средств противоракетной обороны, добавил президент Украины, только поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной системой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда её нет, приводит к жертвам", – написал Зеленский.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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