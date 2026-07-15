Зеленский: Россия готовится запускать баллистические ракеты на 5000 километров.

Президент Украины подчеркнул, что у россиян есть ракеты, способные поразить любой европейский город.

Вскоре Россия обзаведется очень мощными баллистическими ракетами, и это лишь вопрос времени, когда она начнет запускать их на расстояние 5000 километров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BFMTV перед вылетом в Париж, передает unuian.net

Как подчеркнул глава государства, чтобы противостоять этой угрозе, Украина работает над системами противоракетной и противовоздушной обороны.

"Мы не слишком много о них говорим, потому что все еще проводим их испытания, но приоритетом является самооборона", – сказал Зеленский.

По его словам, этот проект будет на 100% европейским, ведь Украина будет работать совместно с Францией, Швецией, Данией, Италией, Норвегией и другими странами.

"Всего восемь стран, которые могут поделиться многими деталями. Это как Lego, баллистический Lego. У России есть ракеты, способные поразить любой европейский город. Вот почему Европе нужна собственная противоракетная оборона. Она будет дешевле "Патриотов" и должна быть похожей", – подчеркнул он.

Также президент Украины сообщил, что если испытания пройдут успешно, то "эта новая система появится уже в 2026 году", и она будет "фантастической и очень полезной".

"Если мы хотим безопасной Европы с очень мощным воздушным щитом не только для некоторых, но и для всех, кто-то должен будет платить, кто-то должен будет производить, кто-то должен будет продавать. И это правильный путь. Я надеюсь, что мы добьемся успеха", – заявил Зеленский.

О ситуации на поле боя

Президент Украины заявил, что россияне "потеряли инициативу на поле боя". В то же время, пояснил он, "они не проиграли войну, но они утратили инициативу". По его словам, с начала года "россияне продвигались медленно, затем настала очередь Украины".

"Они потеряли 150 000 человек на участке длиной 50 километров... Вот что такое настоящая война. Эти удары, эти баллистические ракеты, которые он (российский диктатор Владимир Путин, – ред.) использует, – это для того, чтобы продемонстрировать, что он ведет свою войну", – сказал президент Украины.

Об украинской армии и оружии

Вступив в четвёртый год войны против России, Украина теперь производит собственные беспилотники и ракеты, напомнил Зеленский.

"У нас сейчас самая сильная армия в мире, или одна из самых сильных, но она сталкивается с самыми сложными условиями. Мы сейчас производим всё: беспилотники, артиллерию, бронетехнику, 155-мм пушку", – рассказал президент Украины.

Он отметил, что украинская доктрина заключается в том, чтобы защищаться, а не оккупировать: "Вот почему мы выбираем свои приоритеты, сосредоточиваясь на одной очень важной вещи: защите себя".

Об Украине как "стене" для Европы

По словам Зеленского, Украина – это, прежде всего, "стена" для нескольких других территорий, расположенных перед Россией. Мол, если война сейчас "далеко от Франции", то это потому, что Украина "защищает безопасность в Европе".

В этом контексте он особо подчеркнул важность работы журналистов, которая заключается в информировании населения, ведь "люди забывают" об этой войне.

"Я знаю, что роль разъяснений очень важна, она касается людей во всем мире, у всех есть свои внутренние вопросы, и поэтому нужно напоминать людям, почему нужно помогать Украине", – отметил он.

О вероятности прекращения огня

Украинский президент утверждает, что перемирие "возможно", но его соблюдение остается "очень сложным": "Нам нужно положить конец этой войне. И есть одна сторона, Россия, которая этого не хочет. Они демонстрируют это (готовность к прекращению огня, – ред.) лишь словами. Но прекращение огня – это не просто слова, это очень конкретный шаг".

По словам Зеленского, Путин "лжет", когда говорит о вопросе прекращения огня, "потому что ему нужна победа".