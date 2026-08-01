Армия России атаковала Киев баллистикой: не менее 9 погибших.

Столица Украины подверглась ударам российских баллистических ракет. Известно о 9 погибших, еще 23 человека пострадали.

В Киеве в ночь на субботу, 1 августа, прозвучала серия взрывов: город был атакован российскими баллистическими ракетами. "Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр Киева Виталий Кличко, передает dw.com

Девять человек погибли, еще 23 пострадали

Согласно последним данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате российской атаки погибли как минимум девять человек, еще 28 получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Как ранее сообщал Кличко, среди пострадавших есть 13-летний и 17-летний подростки.

Последствия обстрела РФ зафиксированы в пяти районах Киева. По данным городской военной администрации, в Соломенском районе два человека погибли и восемь, в том числе два ребенка, пострадали. По одному из адресов произошло частичное разрушение 5-этажного жилого дома и возгорание, по другому - горели автомобили на парковке. Три человека были госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар удалось ликвидировать.

В Дарницком районе произошел пожар и разрушения в административном здании и на одном из нежилых зданий. По другому адресу зафиксированы возгорания автомобилей и поврежденные дома. В этом районе семь человек погибли, еще 14 - пострадали, двое из пострадавших - дети. Спасатели ликвидировали пожары.

В Киевской области в результате российской атаки начался пожар на промышленном предприятии, пострадали два человека, сообщила областная военная администрация.



