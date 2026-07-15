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rbc.ua logorbc
15 Июля 2026, 10:00
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Зеленский: В случае поражения Путин может предпринять опасные шаги

Зеленский уверен, что президент РФ Владимир Путин может пойти на новую эскалацию и напасть на другие страны, если не достигнет своих целей в войне против Украины.

Зеленский: В случае поражения Путин может предпринять опасные шаги.
Зеленский: В случае поражения Путин может предпринять опасные шаги.

Как сообщает rbc.ua, это заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BFMTV.

По словам главы государства, если Москва не одержит победу в Украине, российский президент "станет очень опасным, и не только для украинцев".

"Он попытается оккупировать другое место, других людей и снова убивать, убивать людей", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Россия может попытаться вовлечь в конфликт больше стран.

Комментируя вероятность перемирия, Зеленский отметил, что прекращение огня возможно, но достичь его сейчас очень сложно.

"Нам необходимо положить конец этой войне. И есть одна сторона - Россия, - которая этого не хочет. Они демонстрируют это только на словах", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, глава государства назвал Путина лжецом в вопросах возможного перемирия. По его словам, главе Кремля нужна только победа.

Источник
rbc.ua logorbc
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