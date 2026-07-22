Зеленский: ВСУ поразили центры, участвовавшие в обеспечении армии РФ комплектующими для дронов.

Президент Владимир Зеленский подтвердил нанесение Силами обороны Украины ударов по логистическим центрам в России, задействованным в обеспечении армии агрессора, в ночь на 22 июля.

Об этом президент Украины написал в соцсетях, передает pravda.com.ua

"Сегодня состоялось успешное поражение дальнобойными санкциями Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах — логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением, а также поражение очередной нефтебазы.

В акваториях Черного и Азовского морей были поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота. Благодарим всех наших воинов Сил обороны Украины за эти результаты", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что страна продолжает справедливо возвращать на территорию государства-агрессора.

"Мир необходим, и Украина представила российской стороне все предложения. Нужно заставить перейти к дипломатии", — добавил Зеленский.

Российские власти и паблики сообщали, что в Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля горят крупные логистические центры Wildberries.