ВСУ: Отражены три из четырех ракет РФ и большинство дронов.

Силы украинских ПВО ночью сбили либо подавили 112 дронов и три ракеты, сообщается в сводке Воздушных сил ВСУ. Российские войска применили для атаки четыре ракеты и 125 ударных дронов.

В ночь на воскресенье, 5 июля российские войска атаковали Украину одной противорадиолокационной ракетой Х-31, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 125 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия", сообщается в ежедневной сводке Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ), передает dw.com

Ракеты были выпущены из акватории Черного моря и оккупированной части Запорожской области, БПЛА летели из Брянска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, оккупированного Донецка и из Гвардейского в аннексированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны сбили либо подавили 112 дронов и три ракеты на севере, юге и востоке Украины. Ракета Х-31 не достигла цели, добавили в ВС ВСУ. Зафиксировано попадание четырех ударных БПЛА на трех локациях, а также падение обломков на 8 точках. Утром 5 июля воздушная атака российской армии продолжалась.

Ранения получили жители Запорожья и Днепра

Поздно вечером 4 июля войска РФ нанесли не менее пяти ударов по Запорожью, в результате чего была разрушена стена многоэтажного дома с первого по пятый этажи и ранены три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Утром 5 июля российские войска нанесли новый удар по Днепру, поразив одно из предприятий города, говорится в сообщении главы местной ОВА Александра Ганжи. "Двое человек получили ранения. Более 10 раз враг наносил удары по 4 районам с помощью беспилотников, артиллерии и ракет", - уточнил Ганжа позже.

Мерц и Зеленский обсудили новые поставки Украине ракет для ПВО

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обсудили в телефонном разговоре вопрос укрепления украинской противовоздушной обороны на фоне усиливающихся атак РФ с применением баллистических ракет. "Ключевой вопрос сейчас - ракеты для "Патриотов" (ЗРК Patriot. - Ред.), чтобы защищать наших людей от российской баллистики", - написал Зеленский 4 июля в Telegram по окончании беседы.

"Именно на ракетные удары по Украине Россия делает финальную ставку: больше возможностей, чтобы затягивать войну, у России нет", - подчеркнул украинский президент. Мерц написал на эту тему в соцсети Х: "Сегодня я обсудил с президентом Зеленским вопрос о российских авиаударах по Украине. По-прежнему остается в силе: Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Германии".