Зеленский: ВСУ нанесли удары по НПЗ в Уфе и объекту ВПК в Пензе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе и стратегическому объекту российского ВПК в Пензенском регионе.

«Уже второй раз наши санкционные ответы на затягивание Россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе — одного из крупнейших российских производителей смазочных масел. Расстояние — более 1 300 км от линии фронта», — написал Зеленский в соцсетях, передает bbc.com

В Пензенском регионе, как уточнил украинский лидер, атаке подвергся стратегический объект российского ВПК, занимающийся разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения. В этом случае расстояние до цели от линии фронта составило около 600 км, добавил он.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что украинские беспилотники атаковали Пензу. Чиновник отмечал, что он прибыл на «объект, где работают службы экстренного реагирования», но что это за объект, не уточнял. Также губернатор сообщил, что жертв и пострадавших нет.

Украинские мониторинговые каналы при этом писали, что в Пензе было поражено здание Научно-исследовательского института физических измерений (НИИФИ), который входит в структуру «Роскосмоса» и находится под санкциями США и Украины.

Власти Башкортостана утром в среду объявляли о введении режима беспилотной опасности. О попаданиях дронов они не сообщали.