ВСУ: Украина потеряла истребитель МиГ-29.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью во время боевой задачи потеряли истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться. В свою очередь, Минобороны РФ заявило об ударе российских БПЛА по двум истребителям ВСУ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на субботу, 27 июня, потеряли истребитель МиГ-29, который выполнял боевую задачу в Полтавской области, передает dw.com

Из заявления украинских военных следует, что пилот истребителя успел катапультироваться и был госпитализирован, а обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

27 июня министерство обороны РФ заявило, что накануне российские БПЛА нанесли удары по двум истребителям МиГ-29 и наземной технике обеспечение ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Российские военные также опубликовали видео, на котором изображен один горящий самолет.

Власти Украины пока никак не комментировала заявление российского ведомства.