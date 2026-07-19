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unian.net logounian
19 Июля 2026, 14:15
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Зеленский: Войска РФ выпустили более 40 ракет различных типов, большинство - на Киев

В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев.

Зеленский: Войска РФ выпустили более 40 ракет различных типов, большинство - на Киев.
Зеленский: Войска РФ выпустили более 40 ракет различных типов, большинство - на Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет unian.net

По его словам, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых было направлено на столицу, а также 120 ударных дронов.

"На данный момент в Киеве и в области известно об одном погибшем, ещё 16 человек получили ранения. Мои соболезнования всем родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В трёх местах продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей. Работают соответствующие службы также в Одесской области", – отметил глава государства.

Он сообщил, что всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Были ранены люди в Одесской области и в Запорожье, разрушения зафиксированы в Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Он подчеркнул, что защита от баллистических ракет – постоянный и главный приоритет в настоящее время.

"Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетной защиты. Эти поставки сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки. И очень важно, чтобы наряду с работой над противоракетной обороной продолжалось давление на Россию. Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений", – отметил президент Украины.


Источник
unian.net logounian
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