Зеленский: Войска РФ выпустили более 40 ракет различных типов, большинство - на Киев.

В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет unian.net

По его словам, враг выпустил более 40 ракет различных типов, большинство из которых было направлено на столицу, а также 120 ударных дронов.

"На данный момент в Киеве и в области известно об одном погибшем, ещё 16 человек получили ранения. Мои соболезнования всем родным и близким. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В трёх местах продолжается ликвидация последствий обстрела, задействовано почти 600 спасателей. Работают соответствующие службы также в Одесской области", – отметил глава государства.

Он сообщил, что всего за эту неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов. Были ранены люди в Одесской области и в Запорожье, разрушения зафиксированы в Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, как подчеркнул Зеленский, на этой неделе под российскими атаками оказались Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Харьковская, Херсонская и Черкасская области.

Он подчеркнул, что защита от баллистических ракет – постоянный и главный приоритет в настоящее время.

"Перехватчики нужны каждый день, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки противоракетной защиты. Эти поставки сейчас – это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки. И очень важно, чтобы наряду с работой над противоракетной обороной продолжалось давление на Россию. Промедление с принятием новых решений дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и то, как избежать новых санкционных ограничений", – отметил президент Украины.



