Зеленский: Предложение встречи Путину остается в силе.

Владимир Зеленский предлагает формат встречи при поддержке партнеров.

Предложение прямой встречи с Путиным остается в силе. Все реальные форматы для завершения войны "давно на столе" в Москве. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Россия не прекращает войну, несмотря на наличие всех возможностей для этого.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу - реальные форматы, возможности реальные, все уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, предложение о прямой встрече остается актуальным.

"Наше предложение о встрече - предложение Путину - о прямом и честном разговоре в формате Украина-Россия при поддержке партнеров - наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", - подчеркнул Зеленский.