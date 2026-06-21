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pravda.com.ua logopravda
21 Июня 2026, 18:30
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Зеленский: Удары были нанесены по объектам России по обе стороны Крымского моста

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объектов в российском Краснодарском крае и в оккупированной Керчи.

Зеленский: Удары были нанесены по объектам России по обе стороны Крымского моста.
Зеленский: Удары были нанесены по объектам России по обе стороны Крымского моста.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook, передает pravda.com.ua

"Этой ночью наши дальнобойные санкции были применены в отношении военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов.

Пострадали объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи", - заявил он.

Кроме того, добавил Зеленский, были успешно поражены объекты военной логистики, а также четыре радиолокационные станции, входящие в состав комплексов С-400, и два комплекса "Панцирь".

В воскресенье россияне сообщили о перекрытии Крымского моста, в соцсетях появилась информация о взрывах в Крыму и пожарах после прилетов в Керчи.

Источник
pravda.com.ua logopravda
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