Зеленский: Удары были нанесены по объектам России по обе стороны Крымского моста.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объектов в российском Краснодарском крае и в оккупированной Керчи.

Об этом сообщил Зеленский в Facebook, передает pravda.com.ua

"Этой ночью наши дальнобойные санкции были применены в отношении военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов.

Пострадали объекты по обе стороны Крымского моста: морская логистика для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебаза во временно оккупированной Керчи", - заявил он.

Кроме того, добавил Зеленский, были успешно поражены объекты военной логистики, а также четыре радиолокационные станции, входящие в состав комплексов С-400, и два комплекса "Панцирь".

В воскресенье россияне сообщили о перекрытии Крымского моста, в соцсетях появилась информация о взрывах в Крыму и пожарах после прилетов в Керчи.