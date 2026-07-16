Войска России ударили ракетами по Киеву и беспилотниками по Харькову: есть жертвы.

Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине: Киев подвергся атаке баллистических ракет, Харьков атаковали беспилотники. Мэр Киева сообщил о погибших и раненых.

Российские войска в ночь на четверг, 16 июля, атаковали столицу Украины баллистическими ракетами, в результате чего в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Город охватили сильные пожары, сообщает издание "РБК-Украина". По данным Воздушных сил ВСУ, удар был произведен минимум четырьмя ракетами, передает dw.com

В результате вражеской атаки на Киев погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них - 16-летний юноша, написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко. "Два человека погибли в Киеве в результате атаки врага. Пострадали шесть жителей столицы. В том числе 16-летний юноша. Троих раненых медики госпитализировали", - отметил он.

По словам мэра Киева, в Дарницком районе обломки ракеты упали на территории нежилой застройки, где вспыхнул пожар. Кроме того, по другому адресу зафиксировано попадание в нежилое здание. В Святошинском районе есть попадание в складские помещения, где также возник пожар. Утром в четверг мэр Киева сообщил о двух погибших и шести раненых.

Удары ВС России по Харькову

В ночь на 16 июля ВС РФ нанесли также удары беспилотниками по Харькову. Как заявил мэр города Игорь Терехов, попадания были зафиксированы в Киевском и Шевченковском районах города. Говоря о последствиях ударов, Терехов отметил, что в Шевченковском районе зафиксировано попадание на территории одного из парков. В результате удара повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.

Кроме того, по его словам, еще одно попадание в Шевченковском районе зафиксировано на территории гаражного кооператива. "Также имеем предварительную информацию о попадании в дом в Немишлянском районе", - заявил мэр.