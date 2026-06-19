Зеленский: Удары по Украине могут усилиться.

Россия может усилить удары по Украине, поэтому при воздушной тревоге необходимо пользоваться укрытиями.

Как сообщает rbc.ua, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что "Владимир Путин становится слабее".

По его словам, "глава Кремля слабеет и политически, и на поле боя, и физически".

"И поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", - подчеркнул президент Украины.