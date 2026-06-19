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rbc.ua logorbc
19 Июня 2026, 10:33
4 730
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Зеленский: Удары по Украине могут усилиться

Россия может усилить удары по Украине, поэтому при воздушной тревоге необходимо пользоваться укрытиями.

Зеленский: Удары по Украине могут усилиться.
Зеленский: Удары по Украине могут усилиться.

Как сообщает rbc.ua, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что "Владимир Путин становится слабее".

По его словам, "глава Кремля слабеет и политически, и на поле боя, и физически".

"И поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", - подчеркнул президент Украины.

Источник
rbc.ua logorbc
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