Зеленский: Я утвердил «40-дневную операцию влияния» на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны».

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с главой спецслужбы Евгением Хмарой, передает meduza.io

Он заявил, что получил доклад от Хмары «по нашему плану дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Центра спецопераций „Альфа“ на фронте». По словам Зеленского, у СБУ «самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов разных типов».

Других подробностей он не привел.

Служба безопасности Украины участвует в нанесении ударов беспилотниками по территории России.

В России на фоне усиления украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам начался топливный кризис. Он охватывает все больше регионов — уже более чем в 20 из них ограничения на продажу бензина введены на уровне власти.