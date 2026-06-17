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bbc.com logobbc
17 Июня 2026, 10:26
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Зеленский: До конца года Украина произведет 10 миллионов дронов

Рассказывая о своих переговорах на саммите G7 во Франции, президент Владимир Зеленский заявил, что до конца этого года в Украине будет произведено 10 миллионов беспилотников.

Зеленский: До конца года Украина произведет 10 миллионов дронов.
Зеленский: До конца года Украина произведет 10 миллионов дронов.

Зеленский сказал, что Украина может и удвоить объемы этого производства, передает bbc.com

По словам Зеленского, Украина будет продолжать удары дальнобойными дронами по энергетическим и военным целям в России, а для того, чтобы подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к миру с Украиной, нужны дальнейшие политические усилия. «Он не хочет останавливать войну. Надо усиливать на него давление», — заявил Зеленский.

По результатам короткой встречи с президентом США Трампом Зеленский сказал, что тот положительно отреагировал на просьбу Украины увеличить поставки ракет для установок ПВО «Пэтриот».

Кроме того украинский лидер сказал, что обсуждал с Трампом перспективу получения американских лицензий для производства боеприпасов для «Пэтриотов» в Украине. До этого, по словам Зеленского, состоялись встречи с руководителями компании Raytheon, котороя производит эти установки.

Источник
bbc.com logobbc
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