Зеленский: До конца года Украина произведет 10 миллионов дронов.

Рассказывая о своих переговорах на саммите G7 во Франции, президент Владимир Зеленский заявил, что до конца этого года в Украине будет произведено 10 миллионов беспилотников.

Зеленский сказал, что Украина может и удвоить объемы этого производства, передает bbc.com

По словам Зеленского, Украина будет продолжать удары дальнобойными дронами по энергетическим и военным целям в России, а для того, чтобы подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к миру с Украиной, нужны дальнейшие политические усилия. «Он не хочет останавливать войну. Надо усиливать на него давление», — заявил Зеленский.

По результатам короткой встречи с президентом США Трампом Зеленский сказал, что тот положительно отреагировал на просьбу Украины увеличить поставки ракет для установок ПВО «Пэтриот».

Кроме того украинский лидер сказал, что обсуждал с Трампом перспективу получения американских лицензий для производства боеприпасов для «Пэтриотов» в Украине. До этого, по словам Зеленского, состоялись встречи с руководителями компании Raytheon, котороя производит эти установки.