Зеленский: В лагере Путина поддерживают Украину в вопросе завершения войны.

Среди окружения российского президента Владимира Путина есть те, кто поддерживают намерение Украины завершить войну.

Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что бензиновый кризис в России углубляется на фоне регулярных атак Украины. Так украинские воины отвечают на нежелание Путина завершать войну.

"Мы дали предложения, как приблизить мир. Имеем поддержку не только среди партнеров в мире, а также среди окружения Путина, насчет мира. Там понимают, что происходит, и что мир не имеет альтернатив", - подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что такие впечатления о необходимости мира будут увеличиваться в России.

Президент Украины напомнил, что "украинские дальнобойные удары достигли нескольких регионов России, а также объектов на временно оккупированных территориях Украины".

По информации источников Reuters, "советники российского президента Владимира Путина предлагали ему прекратить войну по линии фронта. Но глава Кремля отверг такую идею, поскольку он хочет захватить весь Донбасс".