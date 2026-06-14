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focus.ua logofocus
14 Июня 2026, 21:15
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Зеленский: Мирное соглашение придется заключать не с Путиным - он оторван от реальности

Владимир Зеленский не исключает, что мирное соглашение с Россией придется заключать не с Путиным. По мнению президента Украины, Путин живет в оторванном от реальности мире.

Зеленский: Мирное соглашение придется заключать не с Путиным - он оторван от реальности.
Зеленский: Мирное соглашение придется заключать не с Путиным - он оторван от реальности.

Президент Украины заслушал доклад представителей украинских разведывательных органов об оценке ситуации внутри России и документах, поступающих на стол президенту РФ. Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает focus.ua

Политик признал, что Путин практически не получает достоверной информации, но считает, что даже те документы, которые ему предоставляют подчиненные, позволяют сделать определенные выводы.

В частности, предполагает Зеленский, прогнозные показатели недовольства россиян будут продолжать расти, и Путина приучают к мысли, что этот показатель не удастся остановить до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы. Также фиксируется существенный рост протестных настроений в регионах и устойчивая тенденция к падению рейтинга правящей партии "Единая Россия", что означает необходимость более масштабных фальсификаций.

"Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не оказать дополнительного влияния на ситуацию в России", — подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что давление на Россию будет продолжаться и только усиливаться, поэтому к сентябрю у Путина будут показатели, значительно худшие, чем сейчас.

Зеленский отметил, что на все публичные и непубличные предложения о мире Путин ответил лишь словами о продолжении войны, хотя внутренняя ситуация в России должна убеждать в обратном.

"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность", — подытожил Владимир Зеленский.

Источник
focus.ua logofocus
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