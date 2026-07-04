Зеленский обвинил Путина во лжи по поводу захвата Константиновки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью вчерашнее заявление Владимира Путина о взятии Константиновки в Донецкой области и предложил ему встретиться в этом городе.

Накануне Владимир Путин заявил об «освобождении» Константиновки, сказав, что это открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску, Славянску и другим укрепрайонам Донбасса, передает bbc.com

«Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил соврать миру и Президенту Америки по поводу ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-нибудь новость...

Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но он всё же фронт не перейдёт: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ответа Зеленскому со стороны Кремля пока не прозвучало, зато российские z-военкоры сразу же встали на защиту Владимира Путина.

«Ага, верховный главком России бросит все свои дела и рванет во фронтовую Константиновку, где небо гудит от дронов, разговаривать непонятно с кем, - быстро откликнулся корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. - Это Зеленского мы, почему-то жалеем и не бьем по нему и его ближайшему окружению. А по Путину полетит все, что может лететь. Ну это если в горячечном бреду представить, что он действительно решит туда поехать».

«Зеленский снова на слабо пытается взять, - отреагировал другой z-блогер Анатолий Радов. - Говорит Путину, если Константиновка ваша, давайте там встретимся. Ну в этом случае смешно же. Да и если она ваша, так ты как принимающая сторона, должен первым приехать в администрацию, провести подготовку к встрече».

По данным независимых OSINT-проектов, информация о полном захвате Константиновки российскими войсками не соответствует действительности - они контролируют лишь часть города, в котором продолжаются бои. Вместе с тем, как признают в том числе украинские источники, ситуация для ВСУ в Константиновке остается тяжелой.