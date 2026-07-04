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bbc.com logobbc
4 Июля 2026, 18:00
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Зеленский обвинил Путина во лжи по поводу захвата Константиновки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью вчерашнее заявление Владимира Путина о взятии Константиновки в Донецкой области и предложил ему встретиться в этом городе.

Зеленский обвинил Путина во лжи по поводу захвата Константиновки.
Зеленский обвинил Путина во лжи по поводу захвата Константиновки.

Накануне Владимир Путин заявил об «освобождении» Константиновки, сказав, что это открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску, Славянску и другим укрепрайонам Донбасса, передает bbc.com

«Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил соврать миру и Президенту Америки по поводу ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-нибудь новость...

Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить. Но он всё же фронт не перейдёт: правда очень отличается от путинских слов», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ответа Зеленскому со стороны Кремля пока не прозвучало, зато российские z-военкоры сразу же встали на защиту Владимира Путина.

«Ага, верховный главком России бросит все свои дела и рванет во фронтовую Константиновку, где небо гудит от дронов, разговаривать непонятно с кем, - быстро откликнулся корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. - Это Зеленского мы, почему-то жалеем и не бьем по нему и его ближайшему окружению. А по Путину полетит все, что может лететь. Ну это если в горячечном бреду представить, что он действительно решит туда поехать».

«Зеленский снова на слабо пытается взять, - отреагировал другой z-блогер Анатолий Радов. - Говорит Путину, если Константиновка ваша, давайте там встретимся. Ну в этом случае смешно же. Да и если она ваша, так ты как принимающая сторона, должен первым приехать в администрацию, провести подготовку к встрече».

По данным независимых OSINT-проектов, информация о полном захвате Константиновки российскими войсками не соответствует действительности - они контролируют лишь часть города, в котором продолжаются бои. Вместе с тем, как признают в том числе украинские источники, ситуация для ВСУ в Константиновке остается тяжелой.

Источник
bbc.com logobbc
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