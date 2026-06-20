Зеленский: Украина продавит идею создания антибаллистической системы в Европе.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит настаивать на создании системы ПВО для защиты Европы от российской баллистики. Проект реализуют вместе с партнерами.

Украина продолжит настаивать на создании системы противовоздушной обороны для защиты стран Европы от российской баллистики и планирует реализовать этот проект вместе с партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет unn.ua

"Европа построит свою антибаллистику, это актуальный вопрос. Украина не сдается, поэтому мы точно это добьем. Это наша инициатива, которую мы реализуем вместе с партнерами. Путин хочет, чтобы у нас все горело, и он безумец – это партнеры чувствуют", - отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, несмотря на это, Украина готова к переговорам с Россией для завершения войны.

"Но Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция. Включиться на полную по санкциям – без исключений. По конфискации – без исключений. И по финансированию Украины", - добавил президент Украины.

Украина вместе с европейскими партнерами планирует создание панъевропейского антибаллистического щита. Основой системы Freyja является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле - ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радиолокационных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja.

По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.