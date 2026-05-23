theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
23 Мая 2026, 15:15
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Украина защищает всю Европу от России и заслуживает равных прав в ЕС

Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус "ассоциированного" члена ЕС является "несправедливым", поскольку это лишит Киев права голоса в рамках Евросоюза.

Зеленский: Украина защищает всю Европу от России и заслуживает равных прав в ЕС.
Зеленский: Украина защищает всю Европу от России и заслуживает равных прав в ЕС.

Об этом говорится в письме, которое получило в свое распоряжение агентство Reuters, пишет eurointegration.com.ua

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса в качестве промежуточного шага к полноправному членству в Евросоюзе.

В ответ Зеленский отметил в своем письме, отправленном поздно вечером в пятницу, 22 мая, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пришло время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", – заявил украинский президент.

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны и отметил, что Украина выступает защитой против российской агрессии для всего ЕС.

"Мы защищаем Европу – полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", – добавил украинский президент.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антонио Кости, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте