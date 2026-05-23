Зеленский: Украина защищает всю Европу от России и заслуживает равных прав в ЕС.

Об этом говорится в письме, которое получило в свое распоряжение агентство Reuters, пишет eurointegration.com.ua

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса в качестве промежуточного шага к полноправному членству в Евросоюзе.

В ответ Зеленский отметил в своем письме, отправленном поздно вечером в пятницу, 22 мая, что отстранение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении.

"Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пришло время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины", – заявил украинский президент.

Зеленский поблагодарил европейских лидеров за поддержку во время войны и отметил, что Украина выступает защитой против российской агрессии для всего ЕС.

"Мы защищаем Европу – полностью, а не частично, и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", – добавил украинский президент.

Письмо было адресовано председателю Европейского совета Антонио Кости, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидесу.