Майя Санду получила ещё одну международную премию.

Награда была вручена ей совместно с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой за «приверженность защите демократии в условиях давления и роль в закреплении будущего Молдовы в стабильности и реформах», сообщили организаторы мероприятия, сообщает ziua.md

В своей речи Майя Санду посвятила премию гражданам Республики Молдова.

«Тем, кто на протяжении трёх десятилетий боролся за демократию, тем, кто голосованием отстранял от власти автократов и олигархов. И тем, кто голосовал за Европу, несмотря на давление и угрозы со стороны России — тем, кто отказался продаваться или поддаваться запугиванию. И тем, кто каждый день ходит на работу. Я здесь благодаря им. Для меня честь представлять их», — заявила глава государства.

Майя Санду участвует в форуме Globsec, который проходит 21–23 мая под патронатом президента Чехии Петра Павела. Мероприятие собрало более 1 800 участников из почти 80 стран, включая глав государств, официальных лиц, бизнес-лидеров и экспертов в области безопасности.

В рамках форума президент провела двустороннюю встречу с Петром Павелом. Лидеры обсудили углубление молдо-чешских отношений, развитие торгового обмена и укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны. Чешская сторона вновь подтвердила поддержку европейской интеграции Республики Молдова.

Глава государства также приняла участие в дискуссионной панели, посвящённой Молдове, где рассказала об опыте страны в противодействии внешнему вмешательству и гибридным угрозам. Майя Санду предупредила, что попытки внешнего влияния на выборы в Молдове являются «сигналом тревоги для всей Европы», особенно для стран, которые будут проводить выборы в 2027 году.