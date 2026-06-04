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unian.net logounian
4 Июня 2026, 12:00
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Зеленский: Украина работает с Европой над созданием собственной антибаллистической системы

Это также соответствует приоритетам США, отметил президент Украины.

Зеленский: Украина работает с Европой над созданием собственной антибаллистической системы.
Зеленский: Украина работает с Европой над созданием собственной антибаллистической системы.

Европе и Украине необходимо более оперативно двигаться к созданию собственной противоракетной системы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает unian.net

"Мы уже сотрудничаем с несколькими странами – Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами – над созданием европейских противоракетных сил. Это очень сложный проект, но он крайне необходим", – сказал глава страны.

Он добавил, что сейчас Украина также ведет переговоры с администрацией Трампа о получении лицензии на производство Patriot либо в Украине, либо совместно с партнерами по НАТО.

"Это абсолютно разумный путь для увеличения нашей совместной силы. Это совпадает с нынешним курсом президента США на то, чтобы Европа могла больше делать сама для своей защиты. Мы будем и в дальнейшем сосредоточены на этом. Я благодарен всем партнерам, которые помогают доносить все послания до Америки о том, что мы в Европе можем производить то, что поможет и Европе, и Америке", – добавил Зеленский.

Источник
unian.net logounian
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