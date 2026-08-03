Зеленский: Украина будет стараться вынудить Россию завершить войну до зимы.

Об этом президент Украины сказал во время встречи с украинскими послами в Киеве.

Он отметил, что сейчас невозможно точно спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, дальнобойные санкции и все санкции партнеров Киева. Но они, по мнению Зеленского, должны привести к такому уровню давления, чтобы у России не оставалось другой альтернативы кроме мира.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России объединяем партнеров и давим на агрессора», — заявил Зеленский.