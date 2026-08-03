Зеленский: Приоритеты внешней политики Украины и Молдовы во многом совпадают.

Украина и Молдова будут продолжать совместную работу над проектами в инфраструктурной и энергетической сферах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с вице-премьер-министром — министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшоем, передает logos-pres.md

По словам Зеленского, эти направления имеют для двух стран не только экономическое, но и важное значение с точки зрения безопасности и взаимопомощи.

Президент Украины отметил, что присутствие главы МИД Молдовы на ежегодном совещании послов Украины показывает, что приоритеты внешней политики двух стран во многом совпадают, в частности в вопросах безопасности и европейской интеграции.

«Важно, чтобы мы и дальше двигались вместе по всему спектру общих задач», — заявил Зеленский.

Он также поблагодарил Молдову за последовательную поддержку Украины и украинского народа.

В свою очередь, вице-премьер-министр Михай Попшой подтвердил поддержку Республики Молдова усилий Украины по достижению справедливого и прочного мира, основанного на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ.