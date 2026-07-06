Зеленский: Небо определит исход войны с Россией.

Итог полномасштабной войны с РФ будет определен в небе. При этом в воздухе Украина конкурентоспособна.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times, передает rbc.ua

"И, честно говоря, в этом соревновании гораздо меньшее значение имеет, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", - подчеркнул Зеленский.

При этом Зеленский заметил, что противоракетная оборона остается главной слабостью Украины. Он связал это с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и страны-агрессора в 90-х годах.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся нападать. Зато вы становитесь частью клуба, на который могут напасть", - заявил президент Украины.