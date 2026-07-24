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meduza.io logomeduza
24 Июля 2026, 23:35
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Зеленский: В следующем году у Украины будут дроны дальностью до 10 тысяч километров

Украина планирует в 2027 году получить дроны с дальностью до 10 тысяч километров, заявил Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер, приехавшей в Киев.

Зеленский: В следующем году у Украины будут дроны дальностью до 10 тысяч километров.
Зеленский: В следующем году у Украины будут дроны дальностью до 10 тысяч километров.

«Что очень важно. Сейчас уже у русских и у нас есть дроны на три тысячи плюс километров. В этом году у нас будут [дроны] на четыре тысячи километров. В следующем году — от пяти до 10 [тысяч километров]», — сказал Зеленский, передает meduza.io

В первой половине 2026 года Украина усилила атаки беспилотниками на НПЗ в глубине территории России, достигая при этом все более далеких целей — в частности, заводов, расположенных в Сибири и дальше на восток. В июле целями атак начали становиться склады Wildberries в разных регионах.

В марте 2025 года Зеленский рассказывал, что украинские военные успешно испытали дрон дальностью три тысячи километров. Он добавил, что Украина развивает целую линейку дальнобойных средств, которые «помогут обеспечить безопасность государства».

Источник
meduza.io logomeduza
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