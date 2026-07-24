Зеленский: В следующем году у Украины будут дроны дальностью до 10 тысяч километров.

Украина планирует в 2027 году получить дроны с дальностью до 10 тысяч километров, заявил Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер, приехавшей в Киев.

«Что очень важно. Сейчас уже у русских и у нас есть дроны на три тысячи плюс километров. В этом году у нас будут [дроны] на четыре тысячи километров. В следующем году — от пяти до 10 [тысяч километров]», — сказал Зеленский, передает meduza.io

В первой половине 2026 года Украина усилила атаки беспилотниками на НПЗ в глубине территории России, достигая при этом все более далеких целей — в частности, заводов, расположенных в Сибири и дальше на восток. В июле целями атак начали становиться склады Wildberries в разных регионах.

В марте 2025 года Зеленский рассказывал, что украинские военные успешно испытали дрон дальностью три тысячи километров. Он добавил, что Украина развивает целую линейку дальнобойных средств, которые «помогут обеспечить безопасность государства».