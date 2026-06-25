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unian.net logounian
25 Июня 2026, 13:52
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Зеленский: Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны

Президент Украины дал поручение украинским спецслужбам и армии.

Зеленский: Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны.
Зеленский: Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны.

Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые РФ использует для ведения войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, в то время как Киев усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру, пытаясь заставить Москву сесть за стол переговоров, передает Reuters, передает unian.net

"Я поручил нашим спецслужбам и вооруженным силам принимать превентивные меры против объектов, которые Россия использует для расширения своих военных действий", - заверил глава государства.

Reuters напомнило, что в среду украинские дроны обесточили крупнейший город в оккупированном Россией Крыму и нанесли удары по объектам в центральной и южной России, в то время как топливный кризис усугублялся в результате ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

Как сообщили источники в отрасли, московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать шесть месяцев после серьезных повреждений, нанесенных украинскими БПЛА, из-за чего затрудняются усилия РФ по преодолению дефицита топлива в крупнейшей стране мира.

"В мае производство нефтепродуктов и кокса в России упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ускорив темпы падения по сравнению с предыдущими периодами, как свидетельствуют редкие официальные данные, опубликованные в среду. Россия, третий по величине производитель нефти в мире, перестала публиковать большую часть данных о добыче и экспорте нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году", - подчеркнули в материале.

Источник
unian.net logounian
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