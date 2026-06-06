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unian.net logounian
6 Июня 2026, 15:45
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Зеленский об ударах по арсеналам ВМФ РФ и базе в Кронштадте: Россия хочет воевать

Владимир Зеленский отметил, что удары по российской территории наносятся, поскольку "российское руководство хочет воевать".

Зеленский об ударах по арсеналам ВМФ РФ и базе в Кронштадте: Россия хочет воевать.
Зеленский об ударах по арсеналам ВМФ РФ и базе в Кронштадте: Россия хочет воевать.

Ночью украинские дроны ударили по арсеналам Военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте, а также по нефтебазе на юге страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает unian.net

"Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров в Краснодарский регион и ударили по нефтебазе.", – отметил президент Украины.

Он добавил, что эта атака – результат совместной работы военных ВСУ, СБУ и Главного управления разведки.

Зеленский пояснил, что удары по российской территории наносятся, поскольку "российский руководитель хочет воевать".

"Поэтому действуют украинские санкции за эту агрессию", - подчеркнул глава государства.

"России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", – подытожил он.

Источник
unian.net logounian
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