28 Мая 2026, 12:02
11 160
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский объявил о новых ударах по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с военным руководством анонсировал новые ответные удары по российским тылам.
По его словам, это необходимо, чтобы дать понять Москве, что за агрессивную войну против Украины придётся платить собственными потерями. Об этом президент Украины заявил в своём вечернем видеообращении, передает bild.de
В частности, в центре внимания по-прежнему находятся объекты российской нефтяной промышленности.
Таким образом, Киев хочет сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей, которые важны для финансирования военной экономики.