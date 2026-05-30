rbc.ua
30 Мая 2026, 19:45
Зеленский подтвердил удар по нефтебазе РФ в 500 км от Украины

Президент Украины отметил, что российская нефтяная отрасль получила очередной ответ от СБУ.

Нефтяная инфраструктура России снова оказалась под ударом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поражении объекта в Краснодарском крае. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По словам президента Украины, цель располагалась примерно в 500 километрах от украинской государственной границы.

"Вполне справедливо возвращаем войну туда, откуда она и пришла. Россия могла бы давно завершить свою агрессию, но сама выбрала затягивание и продолжение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, под удар попал очередной объект российской нефтяной отрасли в Армавире Краснодарского края.

Президент поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за проведенную операцию и ее результат.

"Важно, что шаг за шагом выполняем план наших дальнобойных санкций - в ответ за все то, что Россия делает против нашей страны и людей", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина использует различные инструменты давления на Россию - от юридических механизмов до практических ударов по объектам, которые работают на российскую военную экономику.

"Все типы наших санкций - юридические и вполне практические дальнобойные - работают на приближение мира. Спасибо за меткость", - подытожил глава государства.

Источник
