Зеленский: Украина больше всех заслуживает скорейшего вступления в ЕС.

Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС в ближайшие недели открыть все кластеры переговоров о вступлении и одобрить ускоренную заявку Киева, отметив, что Украина «заслуживает полного членства в ЕС больше, чем любая другая страна».

Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил лидерам ЕС, что процесс вступления Украины в Европейский союз должен идти в ускоренном порядке, поскольку страна заплатила за это высшую цену, пишет euronews.com

«Украина заслужила это, потому что заплатила за свое право быть свободной, независимой и европейской больше, чем любая другая страна Европы», – сказал он.

«Это также право других народов – быть независимыми от России», – добавил он.

Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский подчеркнул боевой опыт Украины, заявив, что ее оборонный потенциал имеет ключевое значение для будущего Европы и может стать важным фактором ускорения движения Киева к членству в ЕС.

В голосовом сообщении, размещенном в группе WhatsApp с журналистами после встречи в Брюсселе, Зеленский сказал, что все лидеры признали: вооруженные силы Украины – самые сильные в Европе, и Евросоюз воспользуется их опытом.

«Сегодня Украина де-факто обладает второй по силе армией в НАТО, не уступающей второй армии мира. И именно поэтому де-юре мы нужны НАТО – и только мы», – заявил он.

«Будущее Европы – свободной, единой и мирной – решается в нашей обороне, – сказал Зеленский лидерам ЕС. – Это показывает, насколько уникальна наша ситуация».

Он также выступил за создание европейской программы баллистических ракет, подчеркнув, что это украинская инициатива и что Киев не откажется от проекта, несмотря на препятствия.

«Европа создаст собственный баллистический потенциал. Вопрос чрезвычайно срочный. Украина не отступит, и мы доведем дело до конца. Это была наша инициатива, а теперь это совместная работа с нашими партнерами», - отметил Зеленский.