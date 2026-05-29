eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 16:17
6 954
Зеленский: Готовы поддержать Румынию любым способом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Румынии после ночного инцидента в городе Галац.

Зеленский отметил необходимость усилить давление на Россию, чтобы "война не затягивалась и не расширялась", передает eurointegration.com.ua

Он вспомнил о российской атаке на Одесскую область прошлой ночью, заявив о нападении на гражданскую инфраструктуру.

"Один из дронов – фактически аналог "Шахеда" – также попал в обычный жилой дом в Румынии. Желаем раненым скорейшего выздоровления. Мы готовы поддержать Румынию любым способом, который будет необходимым в этих обстоятельствах", – написал Зеленский.

"Мы рассчитываем, что новые санкционные меры Европейского Союза против России будут действительно жесткими и заставят Россию почувствовать, что ее удары означают значительные потери для самой России. Это было бы справедливо", – добавил он.

Источник
