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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 12:05
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Зеленский провёл разговор с эмиссарами Трампа в аэропорту Кишинёва

Во время транзитной остановки в аэропорту Кишинёва вечером 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с эмиссарами Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Зеленский провёл разговор с эмиссарами Трампа в аэропорту Кишинёва.
Зеленский провёл разговор с эмиссарами Трампа в аэропорту Кишинёва.

Зеленский назвал беседу с представителями президента США «очень позитивной», пишет rupor.md

«Сегодня во время остановки в аэропорту Кишинёва мы обсудили с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Это был очень позитивный разговор», — сообщил Зеленский.

По его словам, стороны обсудили готовность к максимально активной работе в ближайшие недели для продвижения дипломатических усилий.

«Я благодарен за их готовность работать максимально активно уже в ближайшие недели, чтобы продвинуть дипломатию для завершения войны России против Украины», — добавил он.

Также обсуждались перспективы в контексте саммита G7 и других международных мероприятий в июне. Зеленский отметил, что передал информацию о позициях и намерениях Москвы.

Напомним, что Зеленский после скандала с Польшей улетел в Европу из Кишинева.

Зеленский провёл разговор с эмиссарами Трампа в аэропорту Кишинёва

Источник
rupor.md logorupor
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