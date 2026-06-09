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Infotag.md logoInfotag
9 Июня 2026, 20:09
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Зеленский: Россия теряет влияние во многих странах, в том числе в Молдове

Об этом в интервью британской The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Россия теряет влияние во многих странах, в том числе в Молдове.
Зеленский: Россия теряет влияние во многих странах, в том числе в Молдове.

«На международной арене Россия в последнее время потерпела несколько политических поражений. В апреле ближайший союзник Путина в Европе Виктор Орбан был разгромлен на всеобщих выборах в Венгрии. Недавние попытки России поддержать прокремлевских кандидатов в Молдове и - в минувшие выходные в Армении - также провалились. Они теряют влияние в разных странах, в том числе и в Азербайджане», – сказал Зеленский, передает infotag.md

Он считает, что сегодня Россия «изолирована внутри Европы и от США».

Зеленский также сказал, что «победа в этой войне - это когда российское общество осознает, что война ужасна, что война - это трагедия не для кого-то где-то, а для них самих».

«И я думаю, что именно это и станет основным импульсом», - сказал он.

Источник
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