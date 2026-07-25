Зеленский: Трамп понял, кто не хочет остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Дональд Трамп понимает: именно Россия не заинтересована в прекращении войны.

Об этом он сказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, передает eurointegration.com.ua

"Президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже больше того. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Ведь раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться", – отметил Зеленский.

Конечно, по его словам, Украина хочет победы.

"Но прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях. Если завтра мы сможем остановить войну, достичь перемирия, это лучше, чем сражаться 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива", – заявил президент Украин.

"Думаю, президент Трамп начал доверять мне, и это является ключевым моментом, если говорить об изменении тона", – добавил он.

Зеленский также заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

В пятницу стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится во вторник, 28 июля, в Вашингтоне.