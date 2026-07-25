theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Июля 2026, 09:25
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Трамп понял, кто не хочет остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Дональд Трамп понимает: именно Россия не заинтересована в прекращении войны.

Зеленский: Трамп понял, кто не хочет остановить войну.
Зеленский: Трамп понял, кто не хочет остановить войну.

Об этом он сказал в интервью американской ультраправой блогерше и близкой стороннице президента США Лоре Лумер, передает eurointegration.com.ua

"Президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Даже больше того. Он понял, что мы хотим остановить Путина, понял, что мы действительно хотим мира. Ведь раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливаться", – отметил Зеленский.

Конечно, по его словам, Украина хочет победы.

"Но прежде всего мы сосредоточены на человеческих жизнях. Если завтра мы сможем остановить войну, достичь перемирия, это лучше, чем сражаться 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие – лучшая альтернатива", – заявил президент Украин.

"Думаю, президент Трамп начал доверять мне, и это является ключевым моментом, если говорить об изменении тона", – добавил он.

Зеленский также заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в базилике Святого Петра в Риме в апреле 2025 года.

В пятницу стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится во вторник, 28 июля, в Вашингтоне.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте