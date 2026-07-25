Зеленский предупреждает о крупной атаке России в ближайшие 48 часов.

В пятницу украинские власти сообщили, что в результате ракетных ударов России по Киевской области погибло не менее десяти человек, около ста получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой масштабной российской атаке на Украину, передает euronews.com

В публикации в соцсети X украинский лидер сообщил, что, по данным разведки, Москва подготовила ракеты для удара в ближайшие 48 часов.

«Прошу вас беречь себя и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги», – написал он.

Его предупреждение прозвучало после сообщений украинских властей о том, что ;жертвами ракетных ударов РФ по Киевской области в пятницу стали как минимум 10 человек и около сотни пострадали. По имеющимся данным, удары пришлись по выставке вооружений, где присутствовали представители украинского оборонного комплекса.

Еще пять человек погибли в результате ударов управляемыми авиабомбами по Славянску, сообщил Зеленский.

Глава МИД Латвии подтвердил, что в результате атак было повреждено латвийское консульство в Славянске.

Реагируя на эти новости, глава европейской дипломатии Кая Каллас в заявлении, опубликованном в соцсетях, отметила, что удар по консульству «подчеркивает полное пренебрежение Москвы международным правом».

«Латвия пользуется нашей полной поддержкой», – добавила она.