Зеленский: Россия планирует расширить мобилизацию осенью.

По словам президента Украины, РФ также "хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи".

Власти России планируют "расширить мобилизацию" осенью 2026 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на разведданные. Также, по его словам, с июня в Воронежской области готовятся принять 30 тысяч солдат из Северной Кореи, передает dw.com

Что именно подразумевается под "расширением мобилизации", не уточняется. При этом, по словам Зеленского, президент России Владимир Путин "готовится просто забирать новых россиян на войну".

"Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится. Важно, чтобы мы с партнерами могли надавить на Россию достаточно, чтобы мысли о прекращении этой агрессии стали доминировать - мысли о мире, а не о дополнительной российской мобилизации", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что "Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи". Пхеньян, как заявил украинский лидер, также готовится передать Москве новые пусковые установки для баллистических ракет. Сотрудничество между двумя странами в военной сфере он назвал "угрозой для каждого в Азии, кто находится в зоне досягаемости северокорейских ракет". Это Зеленский объяснил тем, что Россия помогает КНДР "учиться войне".

Зеленский говорил о "новой волне мобилизации" в России и 24 июля

О предстоящей "довольно значительной" волне мобилизации в России Зеленский заявлял и в обращении 24 июля. "В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается увеличивать атаки и расширять эту войну", - утверждал президент Украины.

Указ о мобилизации в РФ формально продолжает действовать

"Частичная мобилизация" проводилась в России с конца сентября по начало октября 2022 года. В январе 2023 года председатель псковского "Яблоко" Артур Гайдук опубликовал ответ администрации президента на его обращение, в котором говорится, что действие указа президента о проведении "частичной мобилизации" продолжается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда объяснил это тем, что документ также регулирует "другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами". "Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать", - указал он.