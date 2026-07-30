theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
30 Июля 2026, 23:31
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Зеленский: Удар по пригороду Кривого Рога был нанесен северокорейской ракетой

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 30 июля.

Зеленский: Удар по пригороду Кривого Рога был нанесен северокорейской ракетой.
Зеленский: Удар по пригороду Кривого Рога был нанесен северокорейской ракетой.

«По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи — таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика», — написал Владимир Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил союзников, которые публично сегодня осудили этот удар. При этом президент Украины добавил, что все же самое главное сейчас — «ракеты для ПВО и давление на Россию, которое может остановить войну, удары и террор».

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте