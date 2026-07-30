Зеленский: Удар по пригороду Кривого Рога был нанесен северокорейской ракетой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, 30 июля.

«По Радушному россияне впервые за долгое время применили ракету из Северной Кореи — таковы предварительные данные. Конечно, еще будут экспертизы, все будет проверяться, но на данный момент – это северокорейская баллистика», — написал Владимир Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил союзников, которые публично сегодня осудили этот удар. При этом президент Украины добавил, что все же самое главное сейчас — «ракеты для ПВО и давление на Россию, которое может остановить войну, удары и террор».