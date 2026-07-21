Обломок ракеты Falcon 9 упадет на Луну в августе.

Ученые рассчитали, что обломок запущенной в январе 2025 года ракеты Falcon 9 скоро упадет на Луну. Удар ракетной ступени массой четыре тонны способен вызвать вспышку, которую смогут увидеть астрономы-любители.

15 января 2025 года ракета Falcon 9 компании SpaceX отправила к Луне два аппарата — Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience японской ispace, пишет space.com

Спустя полтора года ряд экспертов поделились предположениями, что оставшаяся в космическом пространстве вторая ступень ракеты 5 августа может столкнуться с Луной. Масса второй ступени составляет порядка четырех тонн, в настоящее время ее скорость составляет более двух километров в секунду.

Возможному столкновению обломка с Луной в начале июля в NASA было посвящено заседание Виртуального института по исследованию Солнечной системы (SSERVI). «Наблюдение удара Falcon 9 по Луне», — так называлась тема заседания.

Предполагается, что ступень может упасть в районе кратера Эйнштейна, который расположен у западного лимба Луны. По другим расчетам, падения стоит ждать у кратера Белл на обратной стороне Луны.

Одним из докладчиков на встрече был Брайан Дэй, отвечающий в SSERVI за работу гражданской науки. По его словам, в наблюдении последствий удара могут поучаствовать астрономы-любители.

«Это можно сделать либо с помощью инструментов, которые у вас есть на заднем дворе, либо вы можете использовать наши, на лунной орбите. Этот удар станет прекрасным напоминанием, как прекрасны окрестности Луны», — отметил Дэй.

Однако эксперты расходятся в мнениях о том, возможно ли будет увидеть взрыв с Земли. «Я проделал путь от ответа „возможно“ к „возможно нет“, и недавно до „может быть“», — считает Билл Грей, создатель приложения, используемого астрономами-любителями для отслеживания астероидов и комет.

«Несмотря на то, что мы отслеживали ступень с момента пуска, наши расчеты, когда и куда она упадет, пока отличаются на минуты и десятки километров. Но мы их обновим и поймем, куда она собирается упасть», — добавил он.

«Я думаю, удар будет очень слабый. Думаю, его будет очень трудно заметить, или даже невозможно. Однако всегда есть шанс», — выразил мнение Уильям Кук, руководитель работы подразделения NASA, изучающего метеориты (NASA Meteoroid Environment Office).

По его словам, удар неминуемо вызовет выброс большого количества лунного реголита, а наблюдение за этим процессом имеет большую научную ценность.

«Он будет выброшен из кратера, и он сможет создать облако, которое станет подсвеченным солнцем. Поэтому важно не только пытаться увидеть вспышку от удара, но и, если она произойдет достаточно близко к лимбу, можно попробовать увидеть облако поднимающегося вещества», — пояснил ученый.