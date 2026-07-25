SpaceX завершила 13-й испытательный полет Starship.

Компании удалось проверить механизм повторного запуска двигателей Raptor, а также впервые вывести из грузового отсека 20 спутников Starlink версии V3.

Компания SpaceX успешно завершила 13-й испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Трансляция полета велась на странице компании в социальной сети X.

По словам ведущего трансляции, приводнение Starship в Индийском океане стало самым мягким за всю историю испытаний корабля. В ходе полета SpaceX продолжила испытания многоразовой космической системы третьего поколения.

Компании удалось проверить механизм повторного запуска двигателей Raptor, а также впервые вывести из грузового отсека 20 спутников Starlink версии V3. Примерно через 20 минут после отделения они, как и планировалось, сгорели при входе в атмосферу.

Ракета с прототипом космического корабля Starship отправилась в 12-й испытательный полет 22 мая. Запуск провели с космодрома Starbase в штате Техас. Стартовое окно для первого теста было открыто 90 минут с 1:30 мск пятницы, однако менее чем за 20 минут до истечения этого времени компания объявила об отмене испытания.

В феврале глава SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшие десятилетия компания намерена построить саморазвивающиеся города на Луне и Марсе. По его словам, специалисты компании уже сконцентрировались на реализации подобного проекта на спутнике Земли — результаты могут быть достигнуты менее чем за 10 лет.