Индия запустила в космос первую частную ракету.

Индийская частная компания Skyroot Aerospace запустила свою первую ракету Vikram-1. Премьер Индии Нарендра Моди назвал это "определяющим моментом". Страна претендует на долю рынка коммерческих космических запусков.

Индийская частная аэрокосмическая компания Skyroot Aerospace в субботу, 18 июля, запустила с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш свою первую ракету Vikram-1. Она имеет высоту около 22 метров и может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 350 килограммов, передает dw.com

Vikram-1 В Skyroot сообщили, что ракета доставит на орбиту несколько экспериментальных полезных нагрузок от индийских и зарубежных заказчиков, включая выращенный в лаборатории алмаз и роботизированные манипуляторы, способные удалять космический мусор. Компания заявила, что цель миссии - проверить двигательную установку, авионику, телеметрию и системы наведения ракеты в полете, а также собрать важные данные для будущих коммерческих запусков.

Премьер-министр страны Нарендра Моди назвал это "определяющим моментом на пути Индии к освоению космического пространства". Страна претендует на долю рынка коммерческих космических запусков. Более компактная ракета-носитель, Vikram-S, совершила свой первый суборбитальный полет в 2022 году.

В 2020 году Индия открыла свой космический сектор для частных инвестиций, позволив стартапам создавать ракеты и спутники, а также запускать космические аппараты. Ранее все это было прерогативой Индийской организации космических исследований (ISRO).

В августе 2023 года Индия стала всего четвертой страной, которой удалось посадить космический аппарат на поверхность Луны. Ранее этого смогли добиться только СССР, США и Китай. За посадкой автоматической межпланетной станция "Чандраян-3" в районе южного полюса Луны наблюдали в прямом эфире около 6,5 миллиона зрителей.

Правительство Индии намерено увеличить свою долю в мировой космической экономике в пять раз, с нынешних 2%, и к 2033 году достичь оценки в 44 миллиарда долларов, согласно данным правительственного агентства IN-SPACe.