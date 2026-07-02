Зеленский: Мы за справедливое окончание войны, а пока его нет - за справедливый ответ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "справедливом ответе" России после комбинированной атаки на Киев с применением дронов и ракет, в результате которой погибли по меньшей мере 30 человек и десятки получили ранения.

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву с применением дронов и ракет. К середине дня в четверг число подтвержденных погибших в результате российской атаки выросло до 25. Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко. Сообщается также о 90 раненых, в том числе детях. 70 пострадавших госпитализированы. Под завалами домов остаются люди. В Киевской области пострадали не менее 7 человек, передает euronews.com

Президент Украины Владимир Зеленский посетил место одного из российских ударов в Дарницком районе столицы. Глава государства дал понять, что Россия получит "справедливый ответ" за ночную атаку.

"Вы же знаете, мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, а пока его нет - за справедливый ответ", - сказал Зеленский журналистам.

Зеленский также указал на нехватку ракет для комплексов Patriot. По его словам, для перехвата 70 баллистических ракет Украине нужно не менее 140 ракет-перехватчиков. По словам президента, Киев не просит у партнеров больше, а ждет выполнения уже согласованных поставок.

"Если бы партнеры вовремя давали то, что обещали, мы могли бы сохранить дома и людей", - сказал он.

В Киеве разрушены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах украинской столицы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия запустила по Украине 570 дронов и ракет, основное направление - Киев. Большую часть сумели отразить силы ПВО, зафиксированы попадания 25 российских баллистических ракет и 12 ударных дронов.

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал украинским СМИ о рекордном числе ракет в ходе этой атаки: 28 ракет летели по баллистической траекториии на большой скорости, для их перехвата требуются системы ПВО Patriot. Он также сообщил, что эффективность уничтожения крылатых ракет во время этой атаки составила почти 100%, а беспилотников – более 90%.

Министр иностранных дел Украины Андей Сибига призвал партнеров усилить ПВО и заявил: "Военный преступник Путин способен вести лишь подлую и террористическую войну против мирных жителей, женщин и детей. Ведь в своей войне против Вооружённых сил Украины он не может добиться ни единого результата. Такие удары являются тяжкими военными преступлениями, и мы информируем о них всех партнёров и международные организации, призывая к привлечению виновных к ответственности и принятию решительных мер".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что предложит в четверг ввести санкции в отношении дополнительных организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на эти удары.

"Одних лишь слов осуждения будет недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться лишь за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву", - заявила Каллас.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмиртрий Песков сказал, что Россия продолжит давление, "чтобы достигнуть поставленных целей". Он также заявил, что "Евросоюз вступил на путь милитаризации" и "посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией". По его словам, Москва из-за этого фактора "вынуждена планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности".

Минобороны РФ в четверг утром заявило об "ответном ударе" по Украине, утверждая, что в Киеве и области поражены предприятия военной промышленности, а также "инфраструктура военных аэродромов" в других областях.

В последние недели Украина активизировала атаки беспилотников дальнего радиуса действия на территории России, направленные на объекты энергетической инфраструктуры и военные цели, а также применила ракеты.

Генштаб ВСУ в четверг утром подветрдил атаку на НПЗ в Кстово под Нижним Новгородом. Местные власти сообщили, что погиб один человек. По официальной информации властей РФ, силы ПВО поразили 30 украинских беспилотников.

"Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Проектная мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

Компания производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая, в частности, используется для удовлетворения потребностей вооружённых сил государства-агрессора", - говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

За последние сутки жертвами российских обстрелов в Херсонской области стали три человека, ещё 45 получили ранения, в том числе трое детей.

В результате ночных российских атак повреждены объекты энергетики в Киеве, Сумской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.